В Монголии производит очиститель воздуха с фильтром из овечьей шерсти

CentralAsia (MNG) - В Монголии в первом выпуске рубрики «Level Up» за этот год представляет новый раздел под названием «Как это сделать?» предназначен для стартапов.

В первом выпуске они поделились опытом М. Батмөнх, соучредителя компании Airee Felt, которая развивает идею использования овечьей шерсти в качестве очистителя воздуха, считающейся важным экспортным продуктом Монголиии самым дешевым сырьем.

Компания планирует выпустить свой первый продукт в этом месяце.

Фильтр очистителя воздуха изготовлен с использованием того же нетканого или экструдированного синтетического HEPA-фильтра, что и одноразовый медицинский маск. Тем не менее, использование органического сырья является лучшим решением, поскольку синтетические материалы не разлагаются в природе в течение сотен лет, что делает их отходами и основным источником загрязнения микропластиком.

Поэтому Airee Felt разработала новое решение, которое может быть представлено не только в Монголии, но и на международном рынке, которое представляет собой очиститель воздуха с фильтром из овечьей шерсти.

М. Батмөнх

«Я биотехнолог. Проработав три года исследователем в академической сфере, я придумал бизнес-идею и начал свой стартап. Основным сырьем для нашей продукции является органический органический материал или овечья шерсть. Я сосредоточен на том, как перерабатывать это сырье в инновационные решения и производить экологически чистые продукты. Ключевой частью моей работы является ответственность за исследования, испытания и проектирование фильтров для очистки воздуха. Другими словами, мы сосредоточены на том, как превратить идею в осязаемый продукт, и мы экспериментируем и развиваемся», — сказал М. Батмөнх.

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