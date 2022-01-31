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За сутки в Монголии выявили 1,2 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 1 тыс. 206 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 444 тыс. 719.

Из новых случаев 648 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 558 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 943 пациента находится в легком, 6 тыс. 403 — в среднем, 911 — в тяжелом и 91 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерли 2 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 36.

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Коронавирус в Монголии
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