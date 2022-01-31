В Казахстане за сутки выявили свыше 7,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 7 тыс. 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 1556;
- город Нур-Султан — 1194;
- Карагандинская область — 954;
- Павлодарская область — 880;
- Акмолинская область — 715;
- Костанайская область — 586;
- Северо-Казахстанская область — 341;
- Алматинская область — 305;
- Западно-Казахстанская область — 263;
- Восточно-Казахстанская область — 189;
- Атырауская область — 168;
- Жамбылская область — 103;
- Актюбинская область — 78;
- Кызылординская область — 55;
- Мангистауская область — 53;
- город Шымкент — 26;
- Туркестанская область — 25.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 233 тыс. 488 заболевших коронавирусом.