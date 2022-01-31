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В Казахстане за сутки выявили свыше 7,4 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 7 тыс. 491 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 1556;

- город Нур-Султан — 1194;

- Карагандинская область — 954;

- Павлодарская область — 880;

- Акмолинская область — 715;

- Костанайская область — 586;

- Северо-Казахстанская область — 341;

- Алматинская область — 305;

- Западно-Казахстанская область — 263;

- Восточно-Казахстанская область — 189;

- Атырауская область — 168;

- Жамбылская область — 103;

- Актюбинская область — 78;

- Кызылординская область — 55;

- Мангистауская область — 53;

- город Шымкент — 26;

- Туркестанская область — 25.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 233 тыс. 488 заболевших коронавирусом.

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Коронавирус в Казахстане
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