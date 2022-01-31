В Таджикистане за сутки выявили 11 случаев COVID-19

CentralAsia (TJ) - На 30 января в Таджикистане выявили 11 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает Минздрав страны. О количестве излечившихся больных COVID-19 на сайте ведомства нет информации.

За последние десять дней, когда ведомство объявило о новых случаях заражения в стране – 21 января, официальное количество инфицированных составляет 213 человек.

На сайте ведомства отмечается, что в целом с начала пандемии по настоящее время число заболевших в Таджикистане составило 17 тыс. 308 человек, общее количество излечившихся – 17 тыс. 96 человек (98,8%). Официальное число смертей не меняется - 124 человека.

По состоянию на 20 января в Таджикистане вакцины против коронавируса получили 4 млн 312 тыс. 774 человек.

Иммунизация против COVID-19 в стране проводится 5 видами вакцин: CoronaVac, AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Спутник V.

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