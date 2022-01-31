В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 17 человек

CentralAsia (KZ) - За сутки, 29 января, в Казахстане от коронавируса и связанной с ним пневмонии умерли 17 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что от коронавируса с подтвержденным ПЦР-анализом (КВИ+) скончались 15 человек, еще два пациента умерли от пневмонии с симптомами коронавируса при отрицательном ПЦР-тесте (КВИ-).

На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 151 тыс. 727 человек (150 тыс. 383+ и 1 тыс. 344 КВИ-), из них в стационарах находится 10 тыс. 571 пациент, на амбулаторном уровне – 141 тыс. 156 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 406 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 164 пациента;

- на аппарате ИВЛ – 88 пациентов.

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