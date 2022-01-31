Акимом Алматы стал Ерболат Досаев — экс-председатель Нацбанка Казахстана

Ерболат Досаев

CentralAsia (KZ) - Новым акимом Алматы стал Ерболат Досаев, ранее он занимал пост председателя Национального Банка Казахстана, передает агентство КazTAG.

Досаеву 51 год, он является уроженцем Алматы. Учился в Алматинском энергетическом институте, а также в Московском государственном техническом университете имени Баумана.

В биографии Досаева – работа вице-министром энергетики, вице-министром финансов, а также главой Агентства по регулированию естественных монополий.

Досаев за свою карьеру успел возглавить три ведомства - министерство финансов (с 2003 по 2004 годы), министерство здравоохранения (с 2004 по 2006 годы), а также министерство экономики (с 2012 по 2016 годы).

Досаев в феврале 2019 года был назначен председателем Национального банка, до этого с августа 2017 года был вице-премьером, а еще раньше – с мая 2016 года возглавлял национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Согласно информации из открытых источников, новый аким Алматы женат на Гульнаре Досаевой, у него двое детей – 22-летняя дочь Айтоты и 19-летний сын Нурлан. Владеет казахским, русским и английским языками.

Прежним акимом Алматы был Бакытжан Сагинтаев. Он занимал данный пост с июня 2019 года. А до этого с марта он возглавлял администрацию президента, еще раньше также в марте 2019 года был государственным секретарем, а до этого – с сентября 2016 года – премьер-министром.

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