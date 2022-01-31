В Узбекистане почтили память первого президента Ислама Каримова (фото)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 30 января — в день рождения Ислама Каримова — возложил венок к подножию памятника первому президенту в Ташкенте.

«Народ, чтящий память своих предков и выдающихся сынов, всегда достоин уважения. К сожалению, в нашей истории были случаи, когда лидеров нации прославляли при жизни и очерняли после смерти. С первого дня своей деятельности на посту Президента Шавкат Мирзиёев заявил, что добрые дела Ислама Каримова будут продолжены, принял решения по увековечению его памяти», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

В Научно-просветительском мемориальном комплексе имени Ислама Каримова были прочитаны аяты из Корана, говорилось о деятельности и человеческих качествах Ислама Каримова.

В церемонии приняли участие представители Администрации президента, вдова первого президента Татьяна Каримова, члены парламента и правительства, деятели науки и культуры, творческая интеллигенция и общественность.

В этот день цветы также были возложены к памятникам Исламу Каримову в Самарканде и Карши.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался на 79 году жизни 2 сентября 2016 года, после перенесенного инсульта. Он похоронен в Самарканде. Каримов возглавлял страну более 26 лет.

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