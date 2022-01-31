Шавкат Мирзиёев примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр

CentralAsia (UZ) - Главы государств Центральной Азии, в том числе Шавкат Мирзиеев, примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, Китай. Об этом сообщает информационное агентство «Дунё».

Отмечается, что по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина в церемонии открытия зимней Олимпиады 4 февраля примут участие главы иностранных государств и правительств, ведущих международных организаций.

Как сообщало ранее информационное агентство Синьхуа, китайский лидер с 4 по 6 февраля проведет в Пекине прием в честь лидеров иностранных государств, глав правительств, членов королевских семей и руководителей международных организаций.

Среди гостей-Лидеры России, Сингапура, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Египта, Польши, Аргентины, король Камбоджи, эмир Катара, наследный принц Саудовской Аравии, лидеры ряда других государств, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.

Олимпиада в Пекине будет проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее, 6 декабря 2021 года Соединенные Штаты объявили дипломатический бойкот Олимпиаде-2022 в Пекине. Тогда в Вашингтоне заявили, что бойкот соревнований связан с геноцидом в Синьцзяне и другими нарушениями прав человека в Китае.

Инициативу США поддержала Австралия, но решения о дипломатическом бойкоте Олимпиады эта страна не принимала.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры 1980 года в Москве.