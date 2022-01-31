Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о петиции с требованием его отставки

Бакытжан Сагинтаев

CentralAsia (KZ) - Бывший аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал петицию о своей отставке. Свое мнение он высказал во время интервью Арманжану Байтасовуна на YouТube-канале Baitassov Live.

Авторы петиции раскритиковали Сагинтаева за то, что «…он элементарно не вышел в эфир с обращением к алматинцам и его не видели в публичном поле вплоть до 8 января».

Сагинтаев напомнил, что утром 5 января сделал официальное заявление. Когда начались погромы и беспорядки, атаки на административные здания, он не мог «…выходить каждый час и что-то докладывать, тратить на это время».

«Надо было заниматься другими вещами по безопасности, по сохранению. У нас сил не было, а для того чтобы эти силы привести – это разговоры с министрами обороны, внутренних дел, руководителем администрации. Я понимал, что потом будет шквал критики в мой адрес. В тот момент я не думал о своём имидже, думал о безопасности горожан. Если не приложу все усилия и не притащу дополнительные силы на защиту города, то зачем я тогда тут сижу?» – заметил бывший аким.

Арманжан Байтасов поинтересовался, что думает Сагинтаев о петиции с требованием освободить должность акима Алматы.

«Я понимал, что будет критика. Естественно, когда всё закончилось, появились и критика, и петиция. Я тоже человек, мне надо дальше работать, и я продолжал свою работу, потому что нужно быстро город восстанавливать, возмещать ущерб. В любом случае, каждая критика полезна. Обидно или нет, я свой долг выполнял. Я понимал свою ответственность, чем я должен заниматься и обеспечить всю систему жизнеобеспечения города», – заявил Сагинтаев в интервью.

По мнению авторов петиции, Сагинтаев «не выдержал самый главный экзамен в своей жизни – не поддержал ни морально, ни физически горожан в трудные дни для города».

«Наше разочарование действиями и бездействием нынешнего акима города носит системный характер. Считаем, что господин Сагинтаев показал свою полную несостоятельность, как руководитель, в самые сложные моменты. Как во время пандемии, так и во время террористических атак», – сказано в обращении.

Во время недавнего интервью телеканалу «Хабар» президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Бакытжан Сагинтаев «попал в очень трудную ситуацию, видимо, впервые в жизни в такую ситуацию».

«Ну, не каждый же находит решение в таких ситуациях, в такой обстановке, поэтому винить его я бы не стал, человек он добросовестный в плане исполнения служебных обязанностей, но и настроение алматинцев я тоже обязан учитывать, поэтому придёт время – узнаете, как говорится», – сказал президент.

Бакытжан Сагинтаев возглавлял акимат Алматы с июня 2019 года.

31 января на должность акима Алматы назначили Ерболат Досаев, ранее он занимал пост председателя Национального Банка Казахстана.

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