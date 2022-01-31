«Талибан» разрешил афганским студентам вернуться к занятиям

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CentralAsia (CA) - Министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, назначенный захватившим власть в стране движением «Талибан», объявил о возобновлении занятий в вузах Афганистана, передает Reuters.

Он уточнил, что в провинциях с жарким климатом студентам разрешается вернуться к занятиям со 2 февраля, в регионах с холодным климатом учебный процесс возобновится 26 февраля. Перед новым семестром в каждом вузе пройдут экзамены.

При этом министр отказался уточнять, будут ли допущены к занятиям девушки.

Ранее занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа 2021 года после захвата власти в стране талибами. В середине сентября младшие школы возобновили работу, но на уроки допускались только мальчики и преподаватели-мужчины. Некоторые частные университеты тоже открылись, но во многих случаях студентки не смогли вернуться в класс.

Позднее талибы пообещали вернуть девочек в школы, но для этого необходимо выделять в школах отдельные классы.