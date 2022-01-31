Прокурор Москвы заявил о необходимости генетической регистрации мигрантов

Прокурор Москвы Денис Попов

CentralAsia (CA) - Кардинально изменить ситуацию с преступностью и нарушением закона мигрантами сможет изменить только геномная регистрация всех трудовых мигрантов. Об этом в интервью «Российской газете» заявил прокурор Москвы Денис Попов. По его словам, мигрантов, нарушивших закон, выдворяют, они уезжают, но возвращаются с новыми паспортами и новыми именами и фамилиями.

В 2021 году было выявлено 800 таких фактов. Глава столичного надзорного ведомства привел пример, когда судили одного и того же гражданина три раза, но под разными фамилиями. Не имея рецидива, он каждый раз получал минимальный срок.

«Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет», - подчеркнул Попов.

Он также отметил, что сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния.

Кроме того, в прошлом году было зарегистрировано 95 преступлений об организации незаконной миграции, 1654 - о фиктивной регистрации и постановке на учет. С регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания снято более 3,5 тыс. человек, фиктивно зарегистрированных в столице, сказал прокурор.