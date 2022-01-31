Няня два дня скрывала смерть 2-летней девочки из Узбекистана под Петербургом

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CentralAsia (UZ) - В Ленинградской задержали 34-летнюю женщину. Она работала няней, и ее подозревают в убийстве двухлетней девочки из Узбекистана.

Как передает ntv.ru, няня скрывала смерть ребенка на протяжении двух дней. Об этом матери девочки рассказали приехавшие на место врачи скорой помощи. «У ребенка были синяки на спине и на шее. Может быть, упал ребенок у сиделки, может быть, она его била — непонятно пока», — отмечается в сообщении.

Вечером 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино было обнаружено тело 2-летней девочки. Сообщалось, что мать, 34-летняя гражданка Узбекистана, отдала дочь няне еще в прошлом году. Накануне та позвонила ей и сообщила, что ребенку стало плохо. Приехав на место, женщина увидела, что ее дочь мертва.

Няню ребенка задержали, устанавливаются все обстоятельства случившегося. СК начал проверку.