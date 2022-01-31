Байден назвал условие для признания правительства «Талибана»

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CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден потребовал от «Талибана» освободить ветерана ВМС США Марка Фрерихса, захваченного в 2020 году в Афганистане, и заявил, что только после этого может начаться обсуждение легитимизации власти талибов. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», - заявил Байден.

Согласно заявлению, Фрерихс пропал в начале февраля 2020 года в Кабуле. Он жил в Афганистане десять лет, будучи инженером-строителем.

По словам Байдена, семья Фрерихса, уроженца Иллинойса, «пережила два мучительных года, молясь о его безопасности, гадая, где он находится и каково его состояние, и страстно желая его возвращения».