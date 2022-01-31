Монгольские боксеры завоевали 12 медалей на чемпионате Азии в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - Монгольские боксеры завоевали в общей сложности 12 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 8 бронзовых) на чемпионате Азии по боксу ASBC до 22 лет, который проходил в Ташкенте, Узбекистан, 20-29 января 2022 года.

В частности, золотые медали завоевали Мөнгөнцэцэгийн Энхжаргал (среди женщин, 54 кг) и Ганзоригийн Бадмаараг (среди женщин, 60 кг). Серебряные медали завоевали Монхорын Намуун (среди женщин, 57 кг) и Мягмарсүрэнгийн Цэцэгдарь (среди женщин, 63 кг).

Бейсенбейн Жанаргуль (среди женщин, 48 кг/, Алтанбекын Хулан/среди женщин, 50 кг/, Хишигцэцэгийн Азбаяр/среди мужчин, 51 кг/, Доржнямбуугийн Ганболд /среди мужчин, 54 кг/, Баярхүүгийн Буяндалай /среди мужчин, 60 кг/, Бямбацогтын Төгөлдөр /среди мужчин 63,5 кг/, Асхарын Жандос /среди мужчин, 67 кг/ и Батбаярын Гантулга/среди мужчин, 75 кг/ завоевали бронзовые медали соответственно.

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