За сутки в Узбекистане выявили 1089 случаев коронавируса и 203 пневмонии

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CentralAsia (UZ) - В субботу и в воскресенье в Узбекистане было подтверждено примерно одинаковое количество случаев коронавируса — 1089 и 1104 соответственно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.

Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 223 тысячи.

Количество подтверждённых случаев пневмонии, подтверждённых в воскресенье составило 203, что на 14 меньше, чем в субботу — 217.

И в субботу, и в воскресенье отмечено по 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных умерших составляет 1564.