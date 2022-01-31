За сутки в Узбекистане выявили 1089 случаев коронавируса и 203 пневмонии

- Узбекистан, общество
- 12:49, 31 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В субботу и в воскресенье в Узбекистане было подтверждено примерно одинаковое количество случаев коронавируса — 1089 и 1104 соответственно, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РУз.
Общее количество случаев COVID-19, зарегистрированных с марта 2020 года, превысило 223 тысячи.
Количество подтверждённых случаев пневмонии, подтверждённых в воскресенье составило 203, что на 14 меньше, чем в субботу — 217.
И в субботу, и в воскресенье отмечено по 3 случая смерти от осложнений, вызванных коронавирусом. Общее количество официально зарегистрированных умерших составляет 1564.
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