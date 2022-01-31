В Казахстане обнаружили новые залежи нефти

Фото:kmg.kz

CentralAsia (KZ) - На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Об этом сообщается на сайте компании «КазМунайГаз».

Сообщается, что прирост запасов углеводородов значительно повлияет на экономические показатели компании.

«В 2017 году команда геологов АО «НК «КазМунайГаз», АО «Озенмунайгаз», ТОО «КМГ Инжиниринг» и филиала «КМГ Инжиниринг в Актау» инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень. В рамках этой программы в течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 кв. км.), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7,5 тыс.), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель.

По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов», - говорится в сообщении.

По данным нацкомпании, уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс Государственной комиссией по запасам Казахстана.

В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.

Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений с геологическими запасами не только в Казахстане, но и во всем мире. Это многопластовое месторождение со сложным строением, залежи нефти и газа, которых сосредоточены в терригенном разрезе юрско-меловых отложений.

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