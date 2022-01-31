Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем

CentralAsia (UZ) - В сети появилась видеозапись, сделанная в Ташкентском зоопарке 28 января, когда посетительница бросила в вольер с медведем свою трехлетнюю дочь.

Ранее сообщалось, что 28 января в Ташкенте женщина бросила ребенка в вольер животного. Медведь не причинил девочке никакого вреда. Однако падение с пятиметровой высоты привело к открытой черепно-мозговой травме и сотрясению мозга. Сейчас ребенок проходит лечение в больнице под наблюдением врачей, состояние малышки расценивается как удовлетворительное.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 97 через статью 25 Уголовного кодекса (покушение на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть лица, заведомо для виновного находившегося в беспомощном состоянии).