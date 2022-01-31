Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в полномочия государственного секретаря Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Согласно указу главы государства от 25 января №787, государственный секретарь Казахстана осуществляет следующие полномочия:
- по поручению президента представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;
- координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв - политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;
- курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;
- координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».
Кроме того, госсекретарь также:
1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;
2) по поручению главы государства представляет его интересы:
- в отношениях с парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;
- в международных отношениях;
3) координирует деятельность:
- по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;
- консультативно-совещательных органов при главе государства:
- Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;
- Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса первого президента Казахстана – Елбасы;
- Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;
- Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;
- Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;
- Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;
- Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;
- Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;
- Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;
4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.
Указ вводится в действие со дня подписания.
5 января 2022 года указом президента госсекретарем Казахстана назначен Ерлан Кар