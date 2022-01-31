Президент Токаев расширил полномочия госсекретаря Казахстана

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в полномочия государственного секретаря Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Согласно указу главы государства от 25 января №787, государственный секретарь Казахстана осуществляет следующие полномочия:

- по поручению президента представляет его интересы в отношениях с политическими партиями;

- координирует деятельность государственной комиссии по полной реабилитации жертв - политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

- курирует деятельность Казахстанского института стратегических исследований при президенте;

- координирует работу по присуждению гранта «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Кроме того, госсекретарь также:

1) вырабатывает для президента РК стратегические предложения в сфере внутренней политики;

2) по поручению главы государства представляет его интересы:

- в отношениях с парламентом РК и его палатами, другими государственными органами и общественными объединениями;

- в международных отношениях;

3) координирует деятельность:

- по вопросам социально-гуманитарной сферы: образования, науки, культуры и спорта;

- консультативно-совещательных органов при главе государства:

- Комиссии по вопросам противодействия коррупции; Комиссии по государственным наградам; Комиссии по вопросам гражданства;

- Комиссии по присуждению Государственной премии мира и прогресса первого президента Казахстана – Елбасы;

- Республиканской комиссии по государственным символам и геральдике ведомственных и иных приравненных к ним наград;

- Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом;

- Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области науки и техники им. аль-Фараби;

- Комиссии по присуждению Государственной премии РК в области литературы и искусства им. Абая;

- Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания;

- Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий;

- Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике;

4) координирует работу государственных аналитических структур в сфере общественного развития;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручениями президента РК.

Указ вводится в действие со дня подписания.

5 января 2022 года указом президента госсекретарем Казахстана назначен Ерлан Кар

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