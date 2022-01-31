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Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с национальным праздником Сада
Фото: пресс-служба главы РТ, архивная фотография
Фото: пресс-служба главы РТ, архивная фотография

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил соотечественников по случаю национального праздника Сада.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем поздравительном послании он выразил уверенность, что земледельцы страны ускорят подготовку к весеннему сезону, в текущем году получат больше продукции, чем в прошлом, и внесут достойный вклад в обеспечении потребительского рынка, изобилие на дастарханах народа и защиту продовольственной безопасности республики.

«Подчеркиваю, что в очень сложных условиях современного мира такая работа очень необходима и важна», - сказал президент.

Он также отметил, что во время празднования Сада организация выставок местных экологически чистых сладостей и сухофруктов способствуют привлечению гостей и туристов, и наряду с этим, становится средством пропаганды труда дехкан, садоводов и ремесленников.

В послании главы государства с целью обеспечения дальнейшего развития различных отраслей экономики страны 2022-2026 годы были объявлены «Годами развития промышленности».

«В рамках этой пятилетки развитие агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, в особенности, создание промышленных предприятий по переработке фруктов и овощей и их экспорту как важное направление промышленности страны считаются одним из наших основных целей», - подчеркнул Эмомали Рахмон.

Праздник Сада посвящается окончанию холодов и скорому наступлению тепла, его отмечают за 50 дней и ночей до Навруза.

В 2017 году в закон «О праздничных днях» были внесены поправки, согласно которым в стране ежегодно отмечается праздник Сада. В независимом Таджикистане впервые его отметили в январе 2018 года.

После этой даты дехкане начинают готовиться к весенним работам и строят планы на будущее по созданию новых садов, виноградников и пашен. Традиционными являются в эти дни очистительные работы и мероприятия по благоустройству.

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