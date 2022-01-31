Эмомали Рахмон поздравил таджикистанцев с национальным праздником Сада

- Таджикистан, общество
- 14:32, 31 января 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил соотечественников по случаю национального праздника Сада.
Как сообщает пресс-служба главы государства, в своем поздравительном послании он выразил уверенность, что земледельцы страны ускорят подготовку к весеннему сезону, в текущем году получат больше продукции, чем в прошлом, и внесут достойный вклад в обеспечении потребительского рынка, изобилие на дастарханах народа и защиту продовольственной безопасности республики.
«Подчеркиваю, что в очень сложных условиях современного мира такая работа очень необходима и важна», - сказал президент.
Он также отметил, что во время празднования Сада организация выставок местных экологически чистых сладостей и сухофруктов способствуют привлечению гостей и туристов, и наряду с этим, становится средством пропаганды труда дехкан, садоводов и ремесленников.
В послании главы государства с целью обеспечения дальнейшего развития различных отраслей экономики страны 2022-2026 годы были объявлены «Годами развития промышленности».
«В рамках этой пятилетки развитие агропромышленного комплекса и пищевой промышленности, в особенности, создание промышленных предприятий по переработке фруктов и овощей и их экспорту как важное направление промышленности страны считаются одним из наших основных целей», - подчеркнул Эмомали Рахмон.
Праздник Сада посвящается окончанию холодов и скорому наступлению тепла, его отмечают за 50 дней и ночей до Навруза.
В 2017 году в закон «О праздничных днях» были внесены поправки, согласно которым в стране ежегодно отмечается праздник Сада. В независимом Таджикистане впервые его отметили в январе 2018 года.
После этой даты дехкане начинают готовиться к весенним работам и строят планы на будущее по созданию новых садов, виноградников и пашен. Традиционными являются в эти дни очистительные работы и мероприятия по благоустройству.