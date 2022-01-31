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Около 57% импортируемых автомобилей поступили в Узбекистан из Китая

CentralAsia (UZ) -  В 2021 году Узбекистан закупил 27 067 автомобилей на сумму более 588 миллионов долларов. Это на 1 348 больше, чем количество автомобилей, приобретенных за рубежом в 2020 году, сообщает Госкомстат РУз.

Около 57% импортируемых автомобилей поступили из Китая (8 880 ед.) и Южной Кореи (6 472 ед.).

Россия (4 539 ед. или около 17%) и Казахстан (4 470 ед. или 16,5%) являются крупнейшими экспортерами автомобилей в Узбекистан.

По данным Комитета по статистике, Узбекистан в прошлом году закупил автомобили в общей сложности из 26 зарубежных стран.

В дополнение к вышеперечисленному в число стран-экспортеров входят Польша (1204 единицы), США (490 единиц), Литва (428 единиц), Таиланд (250 единиц), Германия (115 единиц) и Япония (97 единиц).

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