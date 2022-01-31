Президенты каких стран примут участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине?

- Азия и мир, политика
- 15:11, 31 января 2022
- Просмотров: 4580 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине, которая состоится с 4 по 6 февраля на Пекинском национальном стадионе.
По словам официального представителя МИД Китая Хуа Чуньиня, Си Цзиньпин также проведет приветственный банкет для глав иностранных государств и правительств, членов королевских семей и руководителей международных организаций, которые будут присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады, а также проведет соответствующие двусторонние мероприятия, сообщает китайское агентство Хinhua.
В числе вышеуказанных международных политических деятелей будут находиться:
- президент России Владимир Путин;
- король Камбоджи Нородом Сиамони;
- президент Сингапура Халима Якоб;
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси;
- наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд;
- эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани;
- наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян;
- президент Польши Анджей Дуда;
- президент Сербии Александр Вучич;
- великий герцог Люксембургский Анри;
- князь Монако Альбер II;
- президент Аргентины Альберто Фернандес;
- президент Эквадора Гильермо Лассо;
- премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ;
- премьер-министр Пакистана Имран Хан;
- председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Тегелтия;
- премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе;
- председатель Национального собрания Южной Кореи Пак Бен Сок;
- заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов;
- принцесса Королевства Таиланд Маха Чакри Сириндон;
- президент Международного олимпийского комитета Томас Бах;
- генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш;
- председатель ГА ООН Абдулла Шахид;
- генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус;
- генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг;
- президент Нового банка развития БРИКС Маркус Троихо;
- генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.