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В Узбекистане тиктокер пнул пожилого мужчину в лицо: ведется проверка (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в соцсетях распространился ролик, снятый одним из самаркандских тиктокеров.

На кадрах видно, как подросток подходит к пожилому мужчине и с размаху пинает его в лицо, и после этого убегает с места происшествия. Как отмечается, видео инцидента было снято знакомым тиктокера.

В УВД Самаркандской области заявили, что изучают данный ролик, по данному факту проводится проверка.

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