В Узбекистане тиктокер пнул пожилого мужчину в лицо: ведется проверка (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 15:18, 31 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в соцсетях распространился ролик, снятый одним из самаркандских тиктокеров.
На кадрах видно, как подросток подходит к пожилому мужчине и с размаху пинает его в лицо, и после этого убегает с места происшествия. Как отмечается, видео инцидента было снято знакомым тиктокера.
В УВД Самаркандской области заявили, что изучают данный ролик, по данному факту проводится проверка.
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