В Узбекистане тиктокер пнул пожилого мужчину в лицо: ведется проверка (видео)

В Узбекистане тиктокер пнул пожилого мужчину в лицо: ведется проверка

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в соцсетях распространился ролик, снятый одним из самаркандских тиктокеров.

На кадрах видно, как подросток подходит к пожилому мужчине и с размаху пинает его в лицо, и после этого убегает с места происшествия. Как отмечается, видео инцидента было снято знакомым тиктокера.

В УВД Самаркандской области заявили, что изучают данный ролик, по данному факту проводится проверка.