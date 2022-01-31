В Узбекистане в ближайшие годы упразднят монополию более чем на 25 видов деятельности

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в ближайшие годы будет упразднена монополия более чем на 25 видов деятельности (поставка сжиженного газа, хранение нефтепродуктов и другие). Это предусмотрено в Новой стратегией развития Узбекистана на 2022-2026 годы и государственной программой по ее реализации в «Год обеспечения интересов человека и развития махалли».

Кроме того, в рамках обеспечения экономической стабильности будут предприняты меры по снижению инфляции до 9 процентов в 2022 году и 5 процентов – в 2023-м, и дефицита бюджета до 3 процентов. К концу 2026 года доля частного сектора в банковских активах достигнет 60 процентов. С 2023 года налог на добавленную стоимость будет снижен до 12 процентов, а налог на прибыль для таких предприятий, как банковское дело, финансы и телекоммуникации, будет снижен до 15 процентов.

Предусматривается, что к 2026 году энергоэффективность повысится на 20 процентов, а вредные выбросы сократятся на 10 процентов.

В районах с «тяжелыми» условиями до 1 января 2025 года будет введена система уплаты налога с оборота для новых предпринимателей по ставке 1 процент, земельного налога, налога на имущество по ставке 1 процент.

С 1 июля 2025 года будет запущен единый электронный реестр всех обязательных требований к предпринимательству.

До 1 апреля 2022 года будет упрощено получение лицензии и других разрешительных документов. Будет обеспечена возможность заниматься определенной деятельностью в мобильном режиме, на автотранспорте.