В Узбекистане приостановили рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств АБР

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане приостанавливается рефинансирование ипотечных кредитов на вторичное жилье на средства, выделенные АБР до 2023 года.

Ранее Минфин РУз совместно с Азиатским банком развития разработал концепцию «Программы развития сектора ипотечного рынка в Узбекистане на 2019–2021 годы». В рамках этой программы АБР первоначально выделил $150 млн на рефинансирование приемлемых портфелей ипотечных кредитов коммерческих банков, которые будут поэтапно вводиться к концу первого квартала 2023 года.

«Однако в связи с большим интересом населения к приобретению жилья на вторичном рынке за счет ипотеки и активным выделением кредитов коммерческими банками для удовлетворения этого спроса, ожидается досрочное освоение средств, предусмотренных Программой, то есть в первом квартале 2022 года», - отмечается в сообщении Компании по рефинансированию ипотеки Узбекистана.

В настоящее время Компания по рефинансированию ипотеки совместно с Министерством финансов РУз и другими учреждениями, в том числе международными организациями, ведет работу по привлечению ресурсов для рефинансирования ипотечных кредитов.

«В связи с изложенным, а также до определения источников финансирования Компания временно приостанавливает рефинансирование ипотечных кредитов, направленных на приобретение жилья на вторичном рынке», - говорится в сообщении.