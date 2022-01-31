В Узбекистане предложили бороться с шумом на законодательном уровне

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане нет единого документа, регламентирующего вопросы противодействия негативному шумовому воздействию. Министерство юстиции предложило противодействовать шумовому воздействию, пишет пресс-служба ведомства.

Результаты проведенного Министерством юстиции РУз изучения национального законодательства и действующей практики свидетельствуют о наличии ряда проблем в сфере защиты граждан и общества от шума, — заявили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день в Узбекистане не принят единый нормативно-правовой акт, регламентирующий вопросы противодействия негативному шумовому воздействию.

К примеру, согласно Закону «Об автомобильном транспорте», автотранспорт должен иметь сертификат соответствия требованиям безопасности, охраны труда, экологии, медико-санитарным нормам, а также стандартам и техническим условиям.

Отсутствует единое понятие «ночного времени», например, в статье 122 Трудового кодекса это время определено с 22:00 до 06:00 часов, согласно статье 192 Кодекса об административной ответственности – с 23:00 до 06:00 часов, а в соответствии с «Санитарными нормами и правилами по обеспечению допустимого шума в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» – от 23:00 до 07:00 часов.

Ведомство добавило, что в Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и ряде других стран борьба с шумом регулируется законодательством.

В результате изучения были разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию противодействия шуму, являющемуся одним из негативно влияющих на здоровье человека факторов. В частности, предлагается внести изменения в законодательство в целях более тщательной и четкой регламентации противодействия негативному воздействию шума, создания правового механизма выплат компенсации за шумовое воздействие сверх установленного предела, — говорится в сообщении.

На примере развитых зарубежных государств, даны рекомендации изучить возможность установки шумомеров на автомобильных дорогах, в компетентные ведомства внесены также другие предложения и инициативы по улучшению общей ситуации в сфере борьбы с негативным шумовым воздействием.