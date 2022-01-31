Китайские ученые создали нейросеть для искусственного оплодотворения

Фото: WION

CentralAsia (CA) - Исследователи из китайского города Сучжоу заявили, что разработали целую систему искусственного интеллекта, которая может контролировать эмбрионы и заботиться о них в искусственной среде матки, сообщает издание WION.

Результаты исследования были опубликованы в отечественном рецензируемом журнале биомедицинской инженерии в прошлом месяце. По словам специалистов, в настоящее время «ИИ-няня» ухаживает за большим количеством эмбрионов животных, в частности мышей.

Искусственная матка, или «устройство для культивирования эмбрионов длительного срока», представляет собой контейнер, в котором эмбрионы растут в линии кубов, заполненных питательными жидкостями, пояснила команда ученых, возглавляемая профессором Сунь Хайсюанем из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий, дочернего предприятия Китайской академии наук.

Отмечается, что ранее процесс развития каждого эмбриона приходилось наблюдать, документировать и корректировать вручную - трудоемкая задача, которая становилась невыполнимой по мере увеличения масштабов исследований. Созданная в настоящее время роботизированная система, или «ИИ-няня», может отслеживать эмбрионы с беспрецедентной детализацией, поскольку она круглосуточно перемещается вверх и вниз по линии кубов, говорится в исследовании.

По словам ученых, технология искусственного интеллекта помогает системе обнаруживать мельчайшие признаки изменений в эмбрионах и точно настраивать потребление углекислого газа, питание и окружающую среду.

Система может даже ранжировать эмбрионы по состоянию здоровья и потенциалу развития. Когда у эмбриона развивается серьезный дефект или он умирает, машина предупреждает специалистов, чтобы они извлекли его из похожего на матку сосуда.

Хотя этот прорыв может проложить путь к будущему деторождению в стране с низким уровнем рождаемости, как отметили ученые, он может устранить необходимость в том, чтобы женщина вынашивала ребенка, поскольку плод может безопасно и эффективно расти вне ее тела.

Действующие международные законы запрещают экспериментальные исследования человеческих эмбрионов после двух недель развития. Однако ученые утверждают, что исследования на более поздних стадиях важны, так как все еще существует много неразгаданных тайн о физиологии типичного эмбрионального развития человека,

«Технология не только поможет глубже понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека, но и обеспечит теоретическую основу для решения врожденных дефектов и других серьезных проблем репродуктивного здоровья», - добавили исследователи.

Технология искусственного оплодотворения матки не нова и быстро развивается в последние годы. Опыты по вынашиванию вне матки зародышей животных проводятся в Детской больнице Филадельфии, в США и Институте Вейцмана в Израиле.