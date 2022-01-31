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Кремль рассчитывает, что визит Токаева в Россию состоится в феврале
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Кремль рассчитывает, что визит в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится в феврале. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сообщим вам о сроках, но это будет уже достаточно скоро, мы надеемся на это - сказал представитель Кремля. - Мы тоже рассчитываем на то, что визит сможет пройти именно в феврале».

Также Песков сообщил, что двусторонние встречи Путина и Токаева во время Олимпиады в Пекине не планируются.

Ранее сам Токаев заявлял, что в середине февраля планирует посетить Москву и подписать долгосрочные соглашения с Роосией. Он также отмечал, что отношения между двумя странами всегда были тесными, конструктивными и партнерскими.

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