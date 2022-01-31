В Узбекистане 25% детей и взрослых с инвалидностью не получают необходимых медуслуг - Всемирный банк

CentralAsia (UZ) - Всемирный банк опубликовал новый доклад, анализирующий социально-экономические вызовы, с которыми сталкиваются лица с инвалидностью в Узбекистане.

В нем оценивается доступ данной группы к услугам здравоохранения, образования, реабилитации и вспомогательным средствам реабилитации, рынку труда, инфраструктуре, социальной защите, влиянием COVID-19 на нее, а также меры, принимаемые правительством для решения проблем лиц с инвалидностью.

Исследование также содержит рекомендации по проведению реформ, необходимых для улучшения жизни людей с инвалидностью.

Согласно данным ВБ, около 13,5% населения Узбекистана в возрасте от 3 лет и старше имеют ту или иную форму инвалидности, а 3,5% - тяжелые формы инвалидности. Более того, результаты обследования показали, что в 45% домохозяйств проживает инвалид, а в 14% домохозяйств проживает лицо с тяжелой формой инвалидности. Распространенность инвалидности тесно связана с возрастом: 54 процента людей в возрасте 60 лет и старше имеют ту или иную форму инвалидности.

Исследование показывает, что 25% детей и взрослых с инвалидностью в Узбекистане не получают необходимые медицинские услуги по сравнению лишь с 10% людей без инвалидности. Эта категория граждан почти в три раза чаще не имеет доступа к назначенным врачами лекарствам из-за испытываемых трудностей с их оплатой, незнания, где можно приобрести данные лекарственные средства, и прочих факторов.

Одна из исследовательских работ, проведенных в 2019 г., показала, что только 26,9% лиц с физическими недостатками, которым требуется инвалидное кресло, пользовались им. Почти половина (43,6%) участников данного исследования указали, что им требуются вспомогательные средства и услуги для лиц с инвалидностью. 21,5% респондентов имели к ним доступ, но только 2,8% из них получили данные средства от соответствующих госучреждений.

Отсутствие доступа к необходимой инфраструктуре негативно влияет на жизнедеятельность и благополучие лиц с инвалидностью. Недавний анализ показал, что 85% зданий и объектов социальной инфраструктуры в городе Ташкенте не приспособлены для использования лицами с инвалидностью, хотя здесь проживает порядка 70 000 граждан данной категории. Общественный транспорт в столице также не отвечает критериям доступности для лиц с инвалидностью, что имеет серьезные социально-экономические последствия для благосостояния лиц с инвалидностью.

Исследование ВБ показывает, что у детей с инвалидностью почти на 20% ниже уровень доступа к дошкольному образованию, чем у детей без инвалидности, что может ухудшить показатели удержания детей с инвалидностью в старших классах.

Исследование показало, что у лиц с инвалидностью примерно в четыре раза меньше шансов найти работу, чем у людей без инвалидности. В 2019 г. были официально трудоустроены только 8,9% мужчин и 4,4% женщин с инвалидностью в возрасте 16–59 лет и 16–54 лет соответственно, или всего 7,1% лиц с инвалидностью. В сельской местности этот процент был еще ниже – 5,8%.

Согласно данным ежемесячного обследования «Слушая граждан Узбекистана», во время строгого карантина лица с инвалидностью испытывали сложности с доступом к рынкам, а также к специализированным медицинским и социальным услугам.

В исследовании даются рекомендации по социальной интеграции лиц с инвалидностью. Авторы исследования рекомендует властям Узбекистан развивать потенциал местных НПО, представляющих интересы лиц с инвалидностью; активно развивать социальные службы по уходу за лицами с инвалидностью и внедрение практик по реабилитации пациентов с инвалидностью на уровне местных сообществ на основе рекомендаций ВОЗ, используя существующие общественные структуры, а также стимулировать практику широкого включения лиц с инвалидностью в системы образования и трудоустройства.