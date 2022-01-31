Токаев посетит открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин, сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали.
«4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая», - сказано в сообщении.
Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения