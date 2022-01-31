экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Токаев посетит открытие зимних Олимпийских игр в Пекине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин, сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали.

«4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая», - сказано в сообщении.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 18 человек
  • В Казахстане ожидается туман, гололед и метель, - синоптики
  • Отпраздновать Лунный Новый год с монгольским буузом, — The Moscow Times


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com