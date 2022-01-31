Токаев посетит открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

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CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин, сообщает пресс-секретарь президента Берик Уали.

«4-5 февраля глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина совершит рабочий визит в Пекин для участия в церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр. Кроме того, программа визита включает переговоры президента Казахстана с лидером Китая», - сказано в сообщении.

Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля в трех кластерах – Пекине, Яньцине и Чжанцзякоу.

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