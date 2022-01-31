В России пятый день подряд выявляют рекордное число случаев заражения COVID-19

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России выявлено 124 тыс. 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб. Это новый максимум с начала пандемии; днем ранее в России было выявлено 121 тыс. 228 (прирост 2 тыс. 842, или 2,3%) заболевших.

Больше всего заражений выявлено в Москве — 23 тыс. 417, что заметно ниже зафиксированного 27 января максимума в 26 тыс. 586. В Санкт-Петербурге число заражений сократилось на 2 тыс. — с 17 тыс. 833 до 15 тыс. 802.

В то же время сразу в нескольких регионах России число выявленных за одни сутки заражений COVID-19 впервые превысило 3 тыс.

- Челябинская область — 3 тыс. 223;

- Пермский край — 3 тыс. 190;

- Ханты-Мансийский АО — 3 тыс. 21.

За те же сутки в больницы России попали 9 тыс. 90 человек, заболевших COVID-19, что гораздо ниже зафиксированного 29 января максимума с момента начала регулярной публикации этих данных (14 тыс. 570). По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций в России сократилось на 8% (было 9 тыс. 883). При этом в Москве число госпитализаций за сутки несколько выросло — с 1 тыс. 383 до 1 тыс. 407.