экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России пятый день подряд выявляют рекордное число случаев заражения COVID-19

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявлено 124 тыс. 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб. Это новый максимум с начала пандемии; днем ранее в России было выявлено 121 тыс. 228 (прирост 2 тыс. 842, или 2,3%) заболевших.

Больше всего заражений выявлено в Москве — 23 тыс. 417, что заметно ниже зафиксированного 27 января максимума в 26 тыс. 586. В Санкт-Петербурге число заражений сократилось на 2 тыс. — с 17 тыс. 833 до 15 тыс. 802.

В то же время сразу в нескольких регионах России число выявленных за одни сутки заражений COVID-19 впервые превысило 3 тыс.

- Челябинская область — 3 тыс. 223;

- Пермский край — 3 тыс. 190;

- Ханты-Мансийский АО — 3 тыс. 21.

За те же сутки в больницы России попали 9 тыс. 90 человек, заболевших COVID-19, что гораздо ниже зафиксированного 29 января максимума с момента начала регулярной публикации этих данных (14 тыс. 570). По сравнению с предыдущим днем число госпитализаций в России сократилось на 8% (было 9 тыс. 883). При этом в Москве число госпитализаций за сутки несколько выросло — с 1 тыс. 383 до 1 тыс. 407.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Появилось видео, как женщина в Ташкенте бросила трехлетнюю дочь в вольер с медведем
  • Как авантюра Путина на Украине влияет на Монголию, — публицист
  • В Узбекистане 25% детей и взрослых с инвалидностью не получают необходимых медуслуг - Всемирный банк


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com