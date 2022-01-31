За сутки в России от коронавируса скончался 621 человек
- Азия и мир, общество
- 17:34, 31 января 2022
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CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 621 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 60.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 331 тыс. 349 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 11,8 млн, из них выздоровели — 10,2 млн.
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