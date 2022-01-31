За сутки в России от коронавируса скончался 621 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 621 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 75 и Санкт-Петербурге — 60.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 331 тыс. 349 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 11,8 млн, из них выздоровели — 10,2 млн.