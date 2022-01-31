Врач перечислила симптомы немого инсульта

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Тихий, или немой, инсульт может быть предвестником опасных проблем со здоровьем, но его симптомы тяжело распознать. Об этом заявила в беседе с порталом «Доктор Питер» директор НМИЦ терапии и профилактической медицины член-корреспондент РАН Оксана Драпкина.

Тихим инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, которое не влечет за собой выраженной клинической симптоматики. Чаще всего оно диагностируется ретроспективно по данным компьютерной или магнитно-резонансной томографии головного мозга. По словам специалиста, многие люди чаще всего не обращают внимания на некоторые изменения в самочувствии, однако именно они могут сигнализировать о риске развития настоящего инсульта.

В числе прочего врач выделила: внезапное головокружение, нарушение походки, резкое ухудшение зрения и асимметрию лица. Кроме того, немой инсульт может сопровождаться речевой дисфункцией, потерей чувствительности в конечностях и ощущением онемения.

Драпкина подчеркнула, что такие симптомы носят непостоянный характер, из-за чего многие их не замечают. При этом 15% перенесших немой инсульт впоследствии сталкиваются с кровоизлиянием в мозг и становятся инвалидами. Наибольший риск этот недуг представляет для людей с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, нарушением сердечного ритма и атеросклерозом сонных артерий, подытожила специалист.