В Казахстане ожидается туман, гололед и метель, - синоптики

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CentralAsia (KZ) - Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды по Казахстану на 1, 2 и 3 февраля.

По данным агентства, с прохождением атмосферных фронтальных разделов в северных и восточных регионах ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах страны осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.

«По республике будет наблюдаться туман и усиление ветра. На востоке и в центре страны в ночные и утренние часы сохранятся морозы до 28 градусов. На большей части Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается», - говорится в сообщении.

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