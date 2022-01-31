Гражданин Узбекистана осужден в России на 15 лет за ложное сообщение о теракте

- Узбекистан, происшествия
- 18:39, 31 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В России Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 28-летнему гражданину Узбекистана, отбывающему наказание в исправительной колонии в Соликамске, за инсценировку подготовки теракта, сообщает «Коммерсантъ».
В марте 2021 года мужчина позвонил своему отцу с просьбой завести с незарегистрированной сим-карты аккаунт под псевдонимом «Aziz Xabirov» в Telegram и переслать ему с данного аккаунта продиктованные им же сообщения о готовящемся взрыве в период с 1 по 9 мая 2021 года на станции Московского метрополитена «Саларьево».
Позднее осуждённый сообщил о намерении пользователя «Aziz Xabirov» совершить подрыв самодельного взрывного устройства.
Мужчину признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовав его на 400 тысяч рублей ($5000).