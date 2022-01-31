Гражданин Узбекистана осужден в России на 15 лет за ложное сообщение о теракте

CentralAsia (UZ) - В России Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 28-летнему гражданину Узбекистана, отбывающему наказание в исправительной колонии в Соликамске, за инсценировку подготовки теракта, сообщает «Коммерсантъ».

В марте 2021 года мужчина позвонил своему отцу с просьбой завести с незарегистрированной сим-карты аккаунт под псевдонимом «Aziz Xabirov» в Telegram и переслать ему с данного аккаунта продиктованные им же сообщения о готовящемся взрыве в период с 1 по 9 мая 2021 года на станции Московского метрополитена «Саларьево».

Позднее осуждённый сообщил о намерении пользователя «Aziz Xabirov» совершить подрыв самодельного взрывного устройства.

Мужчину признали виновным и приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, оштрафовав его на 400 тысяч рублей ($5000).