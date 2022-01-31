В Узбекистане спрос на жилье в прошлом году вырос на 14,8%

CentralAsia (UZ) - В декабре рынок недвижимости в Узбекистане заметно вырос. Число сделок на рынке недвижимости значительно увеличивается в конце каждого года, сообщает Центр экономических исследований и реформ РУз.

В 2021 году было заключено 248,2 тыс договоров с недвижимостью, что на 14,8% больше по сравнению с 2020 годом (216,2 тыс. единиц, рост в 2020 году – 11,7%).

В разрезе регионов по сравнению с 2020 годом количество сделок на рынке недвижимости не значительно уменьшилось только в Ташкентской области (0,9%). Годовой прирост наблюдался в Наманганской (48,6%), Бухарской (41,1%), Андижанской (39,8%) и Ферганской (33,6%) областях.

Количество сделок на рынке недвижимости увеличивается в декабре каждого года. К концу 2020 года рост составил 20,9%, а к концу 2019 года – 79,3%.