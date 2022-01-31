В Ташкенте запустили интерактивную карту возраста зданий

Резиденция князя Романова в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил в открытом доступе проект Age Tashkent, позволяющий определить возраст зданий Ташкента применительно к выбранному периоду времени либо конкретно к году. Об этом сообщили в столичной администрации.

«Age Tashkent – это результат совместной работы десятков специалистов Департамента цифрового развития при хокимияте Ташкента. Проект даёт возможность по-настоящему оценить и увидеть собственными глазами всю богатую историю Ташкента, его архитектурного и археологического наследия», - говорится в сообщении.

На карте в зависимости от возраста все строения показаны разными цветами. Справа на экране находится «градусник», позволяющий показывать здания в возрасте из заданного диапазона, например, построенные между 1944 и 1998 годами.

Карта может показывать или скрывать границы Ташкента в зависимости от года, историческую крепостную стену вокруг города и все 12 древних ворот, а также археологические и архитектурные объекты культурного наследия и современные названия улиц.

Проект визуализации возраста строений вдохновлен нидерландским челленджем Building Age Maps, который подхватили в Европе, США и России.

Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, где появилась такая интерактивная карта возрастов зданий.