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На таджикско-узбекской границе построят международный торговый центр

CentralAsia (UZ) -  На границе Таджикистана и Узбекистана планируется создать зону свободной торговли, об этом пишет узбекская газета «Джумхурият», ссылаясь на источник в региональной власти.

Крупный торговый центр появится вблизи пограничного перехода «Андархон», между городами Канибадам и Исфара Согдийской области и Бешарыкским районом Ферганской области.

По словам пресс-секретаря администрации Ферганской области Дилмурода Джумабоева, предпринятая региональными властями двух стран инициатива поспособствует развитию сотрудничества между Таджикистаном и Узбекистаном в сфере торговли, а также позволит укрепить связи между местными жителями.

Узбекистан является одним из основных торговых партнеров РТ, и товарооборот между странами за 2021 год составил более 400 млн. долларов.

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