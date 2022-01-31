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Под Ташкентом на обочине дороги обнаружили мертвого питона (видео)

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в соцсетях распространилось видео, в котором запечатлено, как на дороге недалеко горной реки Бельдерсай, в Бостанлыкском районе Ташкентской области, найдено тело мертвого питона.

На видео изображено, как мертвая змея крупного размера лежит в снегу на обочине дороги.

"Напрашивается вопрос, кто оставил тело этой змеи. Как она умерла ? В Узбекистане питонов можно встретить в частных зоопарках, передвижных цирках и зоопарках. Просим прокомментировать данную ситуацию Ташкентское областное управление экологии и охраны окружающей среды", - отмечается в сообщении Телеграм-канала столичных экологов.

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