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Самыми популярными в Узбекистане соцсетями названы Telegram и «Одноклассники»

CentralAsia (UZ) -  Мессенджером Telegram пользуются 18 миллионов узбекистанцев. На втором месте по популярности в стране оказалась социальная сеть «Одноклассники» — ее посещают 16,7 миллиона жителей республики.

Эти данные были приведены на очередном заседании Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах, которое состоялось 31 января.

Согласно статистике, 4,7 миллиона узбекистанцев зарегистрированы в Facebook, 3,7 миллиона – в Instagram, 2,6 миллиона посещают соцсеть «ВКонтакте». Еще 288 тысяч пользуются LinkedIn, а 51,6 тысячи – Twitter. Данные по TikTok не приводятся.

Информационная служба Сената Олий Мажлиса уточнила, что большую часть пользователей составляет молодежь.

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