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В Узбекистане для оценки качества жизни внедрят «Индекс комфорта городов»

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане для оценки качества жизни населения в городах планируют внедрить «Индекс комфорта городов». Об этом говорится в указе президента Шавката Мирзиеева «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».

Ранее, 24 декабря 2021 года, в столице Узбекистана прошла очередная сессия Ташкентского городского кенгаша народных депутатов. В ходе заседания депутат Отабек Жонбоев спросил у главы Ташкента Джахонгира Артыкходжаева о судьбе генплана столицы. Народный представитель подчеркнул, что в столице активно идут строительные работы.

Он спросил, каким образом построят социальные объекты, если генплан все ещё не утвержден, передает издание «Кун.уз».

«Конечно, мы не можем говорить, что нет генплана. Мы работаем по старому генплану, разрабатываем новый. Но в мире есть такие вещи, его называют “Индексом удобства“. Это создаёт удобство для жителей, то есть указывает куда что строить. Мы тоже загрузили себе данный индекс», - цитирует издание главу города Д.Артыкходжаева.

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