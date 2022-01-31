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В Узбекистане задержали подростка, ради «хайпа» пнувшего в лицо пожилого человека
Предыстория: В Узбекистане тиктокер пнул пожилого мужчину в лицо: ведется проверка (видео)

CentralAsia (UZ) -  УВД Самаркандской области дало дополнительные разъяснения по делу о подростке, который нанес удар ногой по лицу пожилого мужчины на улице Самарканда.

Правоохранители выяснили, что данный инцидент имел место 24 января текущего года около 19:00 ч. Как отмечается, 14-летний О.А. ударил 54-летнего Ф.Р., после чего скрылся с места преступления.

Инцидент был снят на видео Р.К. — знакомым О.А. После этого видеоролик выложили в социальной сети.

В настоящий момент оформляются документы в отношении родителей О.А., так как он является несовершеннолетним. По данному делу ведется доследственная проверка.

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