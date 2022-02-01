CentralAsia (MNG) - По случаю 24-х зимних Олимпийских игр, которые начнутся 4 февраля 2022 года в Китае, организация «Репортеры без границ» (RSF) предлагает новым читателям книгу China's Great Leap Forward Journalism - («Большой скачок в журналистике Китая»). Опубликованный в прошлом месяце на английском и французском языках документ, раскрывающий беспрецедентную кампанию репрессий, проводимую китайским режимом в последние годы против журналистики и права на информацию во всем мире, теперь также доступен на арабском, китайском (упрощенном и традиционном), немецком, японском, корейском, монгольском, португальском, русском и испанском языках.

«Президент Си Цзиньпин ожидает, что зимние Олимпийские игры будут способствовать восстановлению его подорванной репутации, несмотря на массовые репрессии, которые он проводит в отношении свободы прессы и права на информацию», — говорит глава восточноазиатского бюро RSF Седрик Альвиани, который призывает демократии « усилить давление, чтобы отговорить пекинский режим от проведения репрессивной политики».

В 82-страничном отчете рассматриваются инструменты репрессий режима против журналистов и иностранных корреспондентов в Китае и ухудшение ситуации со свободой прессы в Гонконге, территории, которая когда-то считалась образцом свободы прессы. В нем также подробно излагается стратегия Пекина по контролю доступа к информации за его пределами, а также представлены обращения и рекомендации китайским властям, правительствам иностранных государств, международным организациям, журналистам и средствам массовой информации.

Китайская Народная Республика занимает 177-е место из 180 в Мировом индексе свободы прессы RSF за 2021 год, всего на два места выше Северной Кореи, являясь крупнейшим в мире похитителем журналистов, где задержано не менее 128 человек. Специальный административный район Гонконг опустился с 18-го места при создании индекса в 2002 году на 80-е место в 2021 году.

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