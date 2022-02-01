Совет губернатора столицы Монголии объявил 2022 год Годом горожан

CentralAsia (MNG) - На заседании 31 января столичная мэрия поддержала предложение об объявлении 2022 года Годом горожан.

Предложение было выдвинуто в рамках реализации Плана действий губернатора столицы и мэра Улан-Батора на 2020-2024 годы, пятилетних направлений развития на 2021-2025 годы, плана развития города Улан-Батор на 2022 год, других документов и стратегических план. В этом году столица нацелила свою работу на просвещение граждан, формирование культуры, повышение их доходов, улучшение условий жизни, уделение внимания здоровью, а также обеспечение безопасности.

На заседании совета главный архитектор столицы Н.Нацагдорж сообщил, что поставлены цели по темам: «Городское гражданское образование», «Городская гражданская культура», «Городской гражданский доход», «Городская гражданская среда», «Здоровье горожан» и «Городская гражданская безопасность». Работы будут вестись в течение двух месяцев для реализации одной конкретной цели. В рамках цели «Городское гражданское образование» в течение первых двух месяцев будут проходить мероприятия, направленные на доведение правовых знаний и информации до граждан, изменение культуры государственных служащих, перевод государственных услуг в цифровую форму. Кроме того, он коснулся вопроса увеличения количества школ и детских садов в необходимых местах и усиления их управления.

Кроме того, планируется улучшить состояние и управление общественными автобусными остановками, увеличив количество автобусных остановок в марте и апреле в рамках цели «Городская гражданская культура». В столице 1081 автобусная остановка общественного транспорта, и 51 процент горожан пользуются общественным транспортом. Соответствующие должностные лица изучают возможность увеличения количества остановок, соответствующих стандарту, помимо реконструкции остановок общественного транспорта и создания его единой системы.

В рамках цели «Городской гражданский доход» в мае-июне ожидаются мероприятия по предоставлению горожанам возможности заниматься торговлей и услугами на улицах, созданию благоприятной среды для отдыха горожан. Торгово-сервисная деятельность будет разрешена на 12 211 квадратных метрах в 31 месте в 9 районах столицы. Это послужит поддержкой для занятости и увеличения доходов граждан.

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