ЦБ Монголии повышает учетную ставку до 6,5%

CentralAsia (MNG) - Комитет по денежно-кредитной политике (КДП) Банка Монголии провел плановое заседание 28 января 2022 года. Принимая во внимание текущее состояние экономики и финансовых рынков, а также перспективы и риски для внутренней и внешней экономической среды, КДП решил к:

Повысить учетную ставку на 0,5 процентного пункта до 6,5 процента; Увеличить процент обязательных резервов в депозитах в тугриках на 2 процентных пункта до 8 процентов; Изменить условия долгосрочного торгового финансирования репо для недобывающих экспортных и перерабатывающих отраслей;

Распространение варианта Омикрон COVID-19 увеличивается, глобальные экономические перспективы ухудшаются, а инфляция издержек резко растет во многих странах из-за транспортных, логистических задержек и сбоев в цепочке поставок. В нашей стране цены на импортные товары также выросли из-за продолжающихся задержек во внешней торговле. Рост цен на мясо, овощи, топливо и импортные товары спровоцировал рост цен на другие товары и продукты больше, чем ожидалось. Годовая общая инфляция достигла 13,4 процента по стране и 14,8 процента в городе Улан-Батор по состоянию на декабрь 2021 года, — говорится заявлении МонголБанка.

Ожидается, что инфляция, обусловленная спросом, продолжит постепенно увеличиваться вслед за экономической активностью, в то время как перспективы инфляции, обусловленной предложением, будут зависеть от того, насколько быстро будут устранены ограничения на границе, транспортные и логистические задержки.

Прогрессивная денежно-кредитная и макроэкономическая политика и меры финансового регулирования по смягчению негативных последствий пандемии оказали положительное влияние на восстановление экономики и поддержание стабильности финансового сектора. В последние два месяца прошлого года горнодобывающий и транспортный секторы не оправдали ожиданий, в то время как обрабатывающая промышленность, торговля и услуги превзошли ожидания, поскольку ограничения для бизнеса ослабли, а внутренний спрос увеличился.

Позиция денежно-кредитной политики была ужесточена, поскольку существует риск увеличения инфляционных ожиданий и усиления второго раунда эффектов инфляции, поскольку дефицит предложения сохраняется из-за ограничений на границе. Кроме того, тот факт, что ожидается повышение базовой процентной ставки на внешних рынках, создает условия для повышения директивной ставки.

Центральный банк своевременно скорректирует свою денежно-кредитную политику в соответствии с развитием экономического восстановления и перспективами инфляции.

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