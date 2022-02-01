В Монголии откроется новый телеканал совместно с Hong Kong Satellite TV International Media Group

CentralAsia (MNG) - Новый телеканал откроется в Монголии совместно с Hong Kong Satellite TV International Media Group. Монгольская ассоциация культуры, туризма, ценных бумаг и промышленности в партнерстве с каналами экономики и культуры и туризма Гонконгского спутникового телевидения запустила проект по открытию нового телеканала, который будет транслироваться на английском и китайском языках.

По словам Чжао Хун Тао, директора канала культуры и туризма гонконгского спутникового телевидения, и Лу Цзинь Хуа, директора экономического канала гонконгского спутникового телевидения, новый канал будет транслировать новостные программы и материалы, способствующие международному сотрудничеству в рамках Инициатива «Один пояс, один путь», развитие международного сотрудничества в трудные времена финансового кризиса и пандемии COVID-19, инвестиции в культуру, туризм и малый, средний и крупный производственные секторы.

Поддерживая цели всемерной поддержки граждан, бизнеса и инвесторов в выходе на мировой рынок при их активном участии, внедрении 4-й промышленной революции, искусственного интеллекта, блокчейна и инновационных достижений, а также реализации политики в русле цифровой экономики, Как указано в Политике нового возрождения, предложенной правительством Монголии и премьер-министром Л. Оюун-Эрдэнэ, канал направлен на предоставление надежной и полезной информации об экономических тенденциях международных IPO, валютах NFT и цифровой экономике.

П.Алтан-Эрдэнэ, член правления Монгольской ассоциации культуры, туризма, ценных бумаг и промышленности, сказал, что канал будет работать в духе поддержки национальной политики и программ, таких как обеспечение стабильной международной инвестиционной среды и улучшение государственного финансового грамотность.

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