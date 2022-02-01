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Ведутся работы по проведению прямого рейса между Монголией и США в 2023 году

CentralAsia (MNG) -  28 января официальные лица собрались во второй раз для обмена информацией о ходе подготовки к запуску прямых рейсов между Монголией и США.

В ходе встречи они обсудили ход работ по заключению соглашения о воздушных перевозках между двумя странами, а также требования, которые необходимо выполнить для осуществления прямых рейсов. MIAT «Монгольские авиалинии» также представили презентацию о проведении прямых рейсов между Монголией и США и типе самолета, который считается наиболее подходящим для полета.

Посол Монголии в США У.Батбаяр сказал: «Ведутся переговоры со стороной США с целью ускорения работ по запуску прямых рейсов. Мы стремимся провести первый полет в 2023 году».

В совещании приняли участие генеральный директор Управления гражданской авиации Монголии (УГАМ) С.Мөнхнасан, начальник отдела политики и правил ГАГА Г.Батбаяр, генеральный директор МИАТ «Монгольские авиалинии» Б.Мөнхтамир и другие соответствующие должностные лица.

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