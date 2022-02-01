Принят закон о повышении пенсий пожилым людям в Монголии

CentralAsia (MNG) - На заседании Великого Государственного Хурала были утверждены поправки в государственный бюджет на 2022 год.

В частности, 28 января Правительство представило в Великий Государственный Хурал соответствующие законопроекты о повышении пенсий пожилым людям в бюджете. После утверждения законов 637 миллиардов тугриков ($ 223,5 млн) будут израсходованы на следующие мероприятия:

- Социальная пенсия будет увеличена до 288 тысяч тугриков ($ 101) со 188 тысяч тугриков ($ 65.96) до конца этого года;

- Минимальная уменьшенная пенсия пропорционально будет повышена с 300 тысяч тугриков ($ 105.25) до 400 тысяч тугриков ($ 140.34);

- Минимальная полная пенсия будет увеличена с 350 тысяч ($ 122.79) до 500 тысяч тугриков ($ 175.42);

Кроме того, пенсия будет увеличена на 15 процентов для тех, кто получает более 500 тысяч тугриков.

Превышение доходов социального страхования, 260 миллиардов тугриков ($ 91,2 млн) от 123 государственных инвестиций, около 50 миллиардов тугриков ($ 17,5 млн) от текущих расходов и 30 миллиардов тугриков ($ 10,5 млн) от отсрочки финансирования некоторых проектов, финансируемых за счет иностранных займов и грантов, послужит источником 637 миллиардов тугриков ($ 223,5 млн).

На заседании вместе с поправками к бюджету на 2022 год были представлены бюджетная заявка на 2022 год, поправки к предположению о бюджете на 2023-2024 годы, а также Закон о предотвращении, борьбе и снижении социальных и экономических последствий пандемии COVID-19, которые были представлены вместе с поправками к бюджету на 2022 год, также были одобрены.

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