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Следующей весной Монгольский университет естественных наук посадит 3 миллиона деревьев

CentralAsia (MNG) -  В рамках программы «50 миллионов деревьев», которую совместно реализуют пять организаций, специализирующихся на посадке и восстановлении деревьев, Монгольский университет естественных наук и НИИ садоводства Сибири весной следующего года планируется посадить три миллиона деревьев.

Программа позволяет гражданам сажать деревья онлайн через приложение для смартфонов Mod, которое будет запущено с 4 февраля. Это означает, что профессиональная команда будет сажать деревья, заказанные горожанами через приложение.

С помощью приложения граждане могут заказать лиственницу, сосну, иву, вяз и ель за 2500 тугриков ($ 0.88) соответственно. Приложение также предложит пакет из четырех видов деревьев за 10 000 тугриков ($ 3.51).

Как отражено в программе, в течение 10 лет будет посажено 50 миллионов деревьев на площади 16 тысяч гектаров в сомоне Худэр аймака Сэлэнгэ и 38 гектаров Ар-Гунт в столице . В Ар Гунте можно посадить 20,9 млн саженцев.

На площадке для посадки деревьев проведены подготовительные работы, такие как установка системы орошения, камеры видеонаблюдения и линии электропередач, сказал кандидат наук Б. Мөнхбат из Монгольского университета наук о жизни.

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  • Следующей весной Монгольский университет естественных наук посадит 3 миллиона деревьев
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