«Из 24 пустынь мира больше всего похожа на Марс монгольская пустыня Гоби», — монгольский проект MARS-V

CentralAsia (MNG) - 29 января министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ провел встречу с членами команды проекта «MARS V».

Инициатор проекта «MARS V» С. Эрдэнэболд и генеральный директор Г. Амгаланбаатар представили проект и его текущее состояние. Запущенный три года назад проект продолжает выполнять работы по изучению и исследованию, а также международному сотрудничеству.

Проект «MARS V», состоящий из трех основных частей, направлен на создание международного центра науки и технологий.

Во-первых, планируется создать учебную академию для космических полетов на Марс. Поскольку астронавты будут отправлены в среду, которая полностью отличается от земной, вопрос адаптации к окружающей среде имеет решающее значение. В настоящее время пустыня Гоби в Монголии считается наиболее подходящей для создания имитации образа жизни на Марсе. Таким образом, планируется создать академию для обучения и подготовки тех, кто будет отправлен на планету.

Во-вторых, планируется создать «Свободную зону космических исследований» для компаний, готовящихся к испытаниям своих космических технологий.

И, в-третьих, вопрос об инфраструктуре для вышеперечисленных работ, то есть планируется создание города-спутника. При этом проект «MARS V» будет разрабатывать различные специальные программы для тех, кто интересуется Марсом, на протяжении трех его основных частей.

В ходе встречи инициатор проекта «MARS V» С. Эрдэнэболд сказал: «Изучение Марса стало целью человечества, привлекающей внимание всего мира. Таким образом, возникла необходимость готовить космонавтов в месте, наиболее похожем на планету. Мы считаем, что это новая возможность для глобального продвижения Монголии. Из 24 пустынь мира больше всего похожа на Марс монгольская пустыня Гоби».

В настоящее время проект сосредоточен на совместном проведении исследований и исследований с международными организациями и развитии международных отношений. «Поскольку к проекту «MARS V» присоединились некоторые из крупнейших организаций, созданных для изучения Марса, к нашему проекту уже проявили интерес руководители некоторых стран и организаций по исследованию космоса», — рассказали в команде проекта.

Поскольку есть также возможности вывести развитие туристического сектора на новый уровень за счет туризма на основе исследований Марса, они затем запросили политическую поддержку у Министерства в решении насущных вопросов проекта, таких как выделение земли для создания свободной зоны и ее соответствующие положения.

В ходе встречи министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ подчеркнул, что поддержит проект, поскольку он согласуется с государственной политикой в области туризма, и предложил команде проекта «MARS V» стать частью профессиональный комитет по развитию туризма, который вскоре будет создан при министре.

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