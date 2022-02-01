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Замминистр МИД Монголии виртуально встретился с заместителем председателя Внутренней Монголии

CentralAsia (MNG) -  В рамках подготовки к предстоящему визиту Премьер-министра Монголии Л. Оюун-Эрдэнэ в Китай заместитель министра иностранных дел Б. Мөнхжин 30 января провел онлайн-встречу с заместителем Председателя Автономного района Внутренняя Монголия КНР Хуан Чжицяном.

В дополнение к брифингу о «Новой политике возрождения» правительства Монголии стороны обсудили некоторые предложения в направлении координации развития пограничных контрольно-пропускных пунктов и строительства инфраструктуры, повышения пропускной способности границы и таможни, строгого соблюдения режима инфекционного контроля, а также восстановления операций. некоторых пограничных переходов.

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